İngiltere'de Parlamento binasında alarm

Dünyanın en yenilikçi ülkesi listesinde zirve bu yıl da değişmedi

2011 yılından beri dünyanın en yenilikçi ülkesi seçilen İsviçre bu yıl da listenin en başında yer alırken, Türkiye 128 ülke arasında 43'üncü sırada yer aldı