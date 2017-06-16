Kaynak Holding yöneticileri hakkında yakalama kararı

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüpheliler holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun ile İzzet Akyar, Cevdet Türkyolu ve Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, holdingin eski yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralamalara rağmen bulunamayan 64 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.
Savcılığın talebini kabul eden Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında eski Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun, eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Akyar, eski Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akbulut, eski yöneticilerden Mustafa Talat Katırcıoğlu ile "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu değerlendirilen Cevdet Türkyolu'nun da bulunduğu 64 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kayyum atanan holdinge bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 7 ilde 103 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 40'ı gözaltına alınmış, bu şüphelilerden 34'ü tutuklanmıştı.
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FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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