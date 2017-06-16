Bahreyn'den Katar'a yeni yaptırım tehdidi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bahreyn'in Rusya Büyükelçisi Ahmed Saati, Doha yönetiminin teröre desteğini kesmemesi halinde, Körfez ülkelerinin Katar'a yeni yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunduğunu söyledi.
Sputnik'e demeç veren Saati, "Eğer Katar, Washington, Moskova ve AB'yi ziyaret etmeye ve ticari ve askeri anlaşmalar yoluyla buradaki yönetimlerin desteğini almak için çalışmalara devam ederse, haklarımızı korumak için elimizde başka kozlar da var, olan bitene bakmakla yetinmeyeceğiz. Eğer Doha, eski çizgisinde hareket etmeyi sürdürürse ve politikasından vazgeçmezse, Katar'a yanıt vermek ve teröristleri durdurmak için farklı kararlar alacağız. Hukuki, siyasi ve diplomatik tedbirler…" ifadelerini kullandı.
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