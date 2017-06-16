14:27, 16 Haziran 2017 Cuma

Rusya'nın Ukrayna'ya zararı 10 bine yakın asker





Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Lısenko, “Rus saldırılarının başlamasından bugüne kadar 2 bin 696 asker hayatını kaybetti, 9 bin 903 asker yaralandı” açıklamasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 696 Ukrayna askerinin öldüğü, 9 bin 903 askerin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Andrey Lısenko, düzenlediği basın toplantısında Donbas’taki çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Ukrayna ordusunun, Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik operasyonları sürdürdüğünü belirten Lısenko, son bir gün içerisinde operasyonlarda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini söyledi. Lısenko, “Ukrayna’ya karşı Rus saldırılarının başlamasından bugüne kadar 2 bin 696 asker hayatını kaybetti, 9 bin 903 asker yaralandı.” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin hazırladığı raporlara göre, Ukrayna'daki çatışmalarda bugüne kadar aralarında asker, sivil ve ayrılıkçıların da bulunduğu 10 bin 90 kişi öldü, 23 bin 966 kişi yaralandı.

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