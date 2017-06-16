14:43, 16 Haziran 2017 Cuma

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, "Gerçekten bu çok büyük bir başarı. Dünyada pek çok ülkede orman varlığı, odun serveti azalırken Türkiye'de artıyor." dedi.

Bakan Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, çölleşmenin sadece Türkiye'yi değil dünyayı tehdit en önemli sorunlardan biri olduğunu, dünyada 1,5 milyar insanın çölleşmeden etkilendiğini söyledi.

Toprağa sahip çıkılması gerektiğini belirten Eroğlu, dünyada çölleşmeye önlemek için herkese önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Kuraklık ve erozyon neticesinde her yıl toprakların kaybolduğunu belirten Eroğlu, "Yakın gelecekte dünyadaki en önemli sektör gıda güvenliği ve gıda arzı olacaktır. Türkiye'de bu konuda hassas ülkelerden birisi. Dolayısıyla hem Türkiye için büyük hazırlıklar yapmamız, tedbirler almamız hem de dünya ölçeğinde bu konuya öncülük yapmamız gerekir." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok çalışmaya öncülük ettiğini dile getiren Eroğlu, su, orman, çölleşme ile mücadele konularında uluslararası bir çok konferansa Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığını söyledi.

Afrika'ya ağaçlandırma, sulama, iklim değişikliğiyle mücadele gibi birçok konuda destek verdiklerini aktaran Bakan Eroğlu, "Türkiye Afrika'yı sömürmek için değil onlara yardım etmek, kucaklamak için gidiyor." ifadesini kullandı.

FİDAN HEDEFİ 400 MİLYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2008'de ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirten Eroğlu, "Beş yılda 2 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefi koymuştuk. Öncelikle fidan üretimini arttırdık. Yıllık 70-75 milyon fidan üretiliyordu, biz bu hedefi 400 milyona çıkardık. Hatta bazı yıllar 500 milyon fidan üretimini sağladık. Bütün kamu, kurum, kuruluşlarına ücretsiz fidan dağıtmak için de bir seferberlik ilan ettik." bilgisini verdi.

"Hedef koymazsanız bir neticeye ulaşmanız mümkün değil." diyen Eroğlu, Bakanlıkta her zaman hedef konulduğunu, bütün birimlerin birbirleriyle yarıştığını söyledi.

Bakanlıkta hangi birimin neyi, ne zaman yapacağının belli olduğunu, 5 yıllık programlar hazırladıklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluştu. Gerçekten bu çok büyük bir başarı. Dünyada pek çok ülkede orman varlığı, odun serveti azalırken Türkiye'de artıyor. Şu anda orman varlığımız son 14 yılda 1,5 milyon hektar arttı. Buna paralel ormanda bakım, gençleştirme, ağaçlandırma çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Odun serveti biz aldığımız da 1,2 milyar metreküp iken 1,6 milyar metreküpe yükseldi. Bu yüzde 25 artış demektir. Ormanların tahrip olmaması için ormanlarda yaşayan insanlara gelir getirici imkanlar sunduk, ormanları sevmelerini sağladık."

ZEYTİN AĞACI YÜZDE 70 ARTTI

Gelir getirici 36 tür tespit ettiklerini söyleyen Eroğlu, bunların içinde ceviz, zeytin badem, defne gibi birçok ürün yer aldığını dile getirdi.

Bakan Eroğlu, son günlerde zeytin konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, ormanlardaki bütün deliceleri aşıladıklarını, daha sonra kura çekerek, dağıtımını yaptıklarını ifade etti.

Eroğlu, "Hükümetimiz zeytine çok önem veriyor. 2002'de 100 milyon zeytin ağacı vardı, şu anda zeytin ağacı sayısı 172 milyon oldu, yüzde 70 artmış durumda. Zeytinlere biz de sahip çıkıyoruz." dedi.

EROZYONLA MÜCADELE

Erozyonla mücadelede çok önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Eroğu, daha önce 500 ton olan toprak kaybını 168 tona indirdiklerini, ama bunun da yeterli olmadığını belirtti.

Türkiye'nin su zengini olmadığını dile getiren Eroğlu, suyun akıllıca ve tek elden yönetilmesi halinde su sıkıntısı yaşanmayacağını vurguladı.

Geçmiş dönemlerde İstanbul'da ve Türkiye'de yaşanan su sıkıntısını anımsatan Eroğlu, Türkiye'de su problemini çözmek için suyun biriktirilmesi gerektiğini, bu amaçla da birçok baraj ve gölet yaptıklarını kaydetti.

Bakan Eroğlu, hazırladıkları gelişim projelerine de ilişkin bilgi vererek, bu projelerin 2019'da tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Hedefi olmayan kurumların ve devletlerin yok olmaya mahkum olduklarını belirten Eroğlu, hedef belirlemenin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak il genelinde Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin belirlediği "toprağımız, evimiz, bizim geleceğimiz" temasına uygun olarak düzenlenen resim, kompozisyon, afiş yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Daha sonra Bakan Eroğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş ve TBMM Tarım, Orman ve Köyi̇şleri̇ Komi̇syonu Recep Konuk ile sergi açılışını gerçekleştirdi.