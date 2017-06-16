14:56, 16 Haziran 2017 Cuma

ABD'den PYD/PKK'ya 130 TIR mühimmat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin, Suriye'de PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Bugünkü sevkiyatla birlikte, son 10 günde toplam 130 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde zırhlı araç ile mühimmat taşıyan 50 tır, Irak sınırından geçerek, örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.

Ayrıca, 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20 tır, PYD/PKK bölgesine ulaştırıldı.

ABD'nin PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, 15 Mayıs'tan itibaren 7 sevkiyatta en az 348 tır askeri yardım ulaştırılmış oldu.

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) edindiği belgede, Suriye'de PYD/PKK'nın da içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD'nin PYD/PKK'ya Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.