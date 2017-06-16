15:04, 16 Haziran 2017 Cuma

TİKA Sırbistan'daki Ram Kalesi'ne dokundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Veliko Gradiste yakınlarında bulunan yaklaşık bin yıllık Ram Kalesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilecek.

1,3 milyon avro bütçeli projenin kısa bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmalarının 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de aralarında bulunduğu heyet, kaledeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Ljajic, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın desteğiyle restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 600 yıl boyunca bu önemli kalenin onarılması için hiçbir adım atılmadığına işaret etti.

Ram Kalesi'nin hem bölge hem de Sırbistan için önemli bir turizm potansiyeli olduğunu vurgulayan Ljajic, kalenin restorasyonu ile birlikte sundukları turizm imkanlarını da geliştirmek istediklerini söyledi.

Bölgeyi ziyaret eden turist sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ljajic, bunun bölgenin ekonomik anlamda kalkınması için de önemli olduğunu ifade etti.

Ljajic, Tuna Nehri üzerinde Ram Kalesi gibi yedi kale bulunduğunu anımsatarak, ülkenin sahip olduğu bu potansiyelin daha önce yeterince kullanılmadığını kaydetti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç de TİKA'nın iki ülke arasında dostluk köprüsü kurmaya devam ettiğini vurgulayarak, Ram Kalesi'nin restorasyonu projesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Burada sadece bir Osmanlı eserinin restore edilmeyeceğini, aynı zamanda Türk turistlerin gelecekte buraya gelmesi için de önemli bir imkan sunulacağını ifade eden Bilgiç, iki ülke arasındaki iyi siyasi ve ticari ilişkilerin kültür ve turizm alanına da yansıması gerektiğini kaydetti.

Bilgiç, bu kapsamda TİKA'nın buradaki faaliyetlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde de bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek." dedi.

1483 YILINDA YENİDEN YAPTIRILDI

Ram Kalesi'nin ne zaman inşa edildiğine ilişkin net bir tarih olmamakla birlikte, belgelerde ilk kez 1128 yılında kaleden söz ediliyor. Kalenin son olarak 1483 yılında, dönemin Osmanlı sultanı II. Bayezid'in talimatıyla yeniden yaptırıldığı biliniyor.

TİKA Belgrad Koordinatörü Mehmet Bayrak, Ram Kalesi ile ilgili çalışmalarının temelinin 2013 yılına dayandığını ifade ederek, 2013 yılında kalenin ışıklandırmasını da kendilerinin yaptığını hatırlattı.

Sonrasında restorasyon projesinin hazırlanması ve izinlerin alınmasıyla bir süre önce restorasyon çalışmalarının da başladığını söyleyen Bayrak, "1483 yılında Sultan II. Bayezid döneminde yeniden yaptırılan bu kale, her iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin de sembolü olacak." dedi.

Bayrak, tamamlandığında kalenin bölgenin kültür ve turizm potansiyeline ciddi katkı sağlayacağını kaydederek, projenin gelecek yıl içinde tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

Ram Kalesi'nin, TİKA'nın Sırbistan'da gerçekleştirdiği en büyük restorasyon çalışması olduğunu vurgulayan Bayrak, "Ümit ediyorum tamamlandığı zaman bölgenin gelişimine de en iyi şekilde katkı sağlayacak. Buraya daha fazla turist ve ziyaretçi çekecek." diye konuştu.

Veliko Gradiste Belediye Başkanı Dragan Minic ise desteği için Türk halkına ve devletine, Sırp ve Türk hükümetlerine teşekkür ederek, "Buranın restore edilmesi bizim için çok önemli, zira sadece aydınlatmanın yapılması dahi buraya gelen turist sayısının artmasını sağladı." dedi.

Restorasyonun tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısının da önemli ölçüde artmasını beklediklerini söyleyen Minic, "Buradan Türkiye'ye çok sayıda insan gidiyor. Bizim amacımız da Türk turistleri buraya çekmek." ifadelerini kullandı.