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Terör örgütü Maute'den kurtulanları hastalık öldürdü
Terör örgütü Maute'den kurtulanları hastalık öldürdü

Filipinler'de Mindanao'nun Marawi kentinden tahliye edilenlerden en az 59'u hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altındaki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinden tahliye edilenlerden en az 59'u çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Filipinler haber ajansına göre, Sağık Bakanı Paulyn Ubial, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 23 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'den tahliye edilenlerden en az 59'unun sıvı kaybı ve hastalıklardan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ubial, bakanlık olarak 20 bin 627 kişi için çeşitli kentlerde 68 tahliye kampı kurduklarını söyledi.

Genel olarak ortaya çıkan rahatsızlıkların akut mide iltihabı, üst solunum yolu enfeksiyonu, ishal ve cilt rahatsızlığı olduğunu kaydeden Ubial, tahliye edilen 280 bin 581 kişiden yalnızca 20 bin 627'sinin tahliye merkezlerine yerleştirilebildiğini diğerlerinin yakınlarının yanında kaldığını ifade etti.

Tahliye kamplarının dışındaki binlerce kişinin sağlığından endişe duyduklarını belirten Ubial, sağlık ekiplerinin bu kişilere hızlı şekilde müdahale etmesinin zor olduğuna dikkati çekti.

Ubial, tahliye edildikten sonra kamp dışında kalanların, ücretsiz sağlık hizmeti için hastane ve sağlık merkezlerine çağrıldığını söyledi.

Marawi'deki çatışmalarda şimdiye kadar 29'u sivil 89 kişi hayatını kaybetti, 191 militan öldürüldü.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Marawi'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanı Duterte, eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmiş ve Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmüştü.

Ordu, 31 Mayıs'ta Marawi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

 



İlgili Konular Filipinler Mindanao maute
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