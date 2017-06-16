TDV'den Kırgızistan’da 300 aileye yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi 300 aileye kumanya dağıttı.
Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nin organizasyonunda hazırlanan gıdalar, ülkede görev yapan Türk din görevlilerinin aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Şemsettin Ünal yaptığı açıklamada, Bişkek’te ihtiyaç sahibi 300 aileye ulaştırılmak üzere erzak hazırladıklarını ve ailelere teslim edildiğini belirtti.
Her yıl Ramazan ayında Kırgızistan'da gıda yardımı yaptıklarını hatırlatan Ünal, “Ramazan ayı, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, iyilik ve ibadet ayıdır. Biz de yardımlaşma görevimizi yerine getirmek istedik." dedi.
Yardımın ulaştırıldığı Ulan Yusupov, Türk halkına teşekkür ederek, “Diyanet Vakfı her Ramazan ayında erzak yardımında bulunuyor. Bu çok güzel bu bir sevaptır.” diye konuştu.
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Türkiye Diyanet Vakfı Bişkek’te ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak yardımı yapıldı
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