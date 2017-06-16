16:33, 16 Haziran 2017 Cuma

Trump soruşturma altında olduğunu doğruladı





Trump yaptığı açıklamada, "FBI Direktörü'nü kovduğum için soruşturma altındayım" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'yi kovmasıyla ilgili soruşturma altında olduğunu açıkladı.

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