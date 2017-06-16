16:33, 16 Haziran 2017 Cuma

Trump'tan çıraklık kararnamesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin çıraklık ve işçi eğitimi programlarını genişletmek için başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ülkedeki çırak sayısını gelecek beş yıl içinde 5 milyona çıkarmak için başkanlık yetkisini kullandığı bildirildi.

"Amerika'da Çıraklığı Geliştirme" başlıklı kararnamede, ülkedeki istihdam geliştirme programlarının verimli olmadığı ve reforma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Bu amaçla, ABD Çalışma Bakanlığına şirketler, ticaret grupları, gelir amacı gütmeyen kuruluşlar ve sendikalarla iş birliği yaparak yeni çıraklık programları düzenlemesi talimatı verilen kararnamede, söz konusu programların iş gücü piyasasını canlandıracağı kaydedildi.

Kararnamede, aynı zamanda, Eğitim Bakanlığından yüksek okulların ve üniversitelerin çıraklık eğitimini müfredatlarına eklemelerini desteklemesi istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, kararnameyi imzalarken, "Biz iş imkanlarını ABD'de tutmak istiyoruz. İnsanları eğiterek o işleri Amerikalı çalışanlarla doldurmak istiyoruz. Yaptığımız da tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

Trump, attığı adımlarla yaklaşık 500 bin civarındaki çırak sayısını gelecek 5 yıl içinde 5 milyona çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Trump'ın direktiflerinin yerine getirilebilmesi için çıraklık eğitimine ayrılan kamu kaynaklarının 90 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarılmasını öngördüğü basına yansıyan önemli bir ayrıntı oldu.