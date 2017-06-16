16:46, 16 Haziran 2017 Cuma

Kenya'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı



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Kenya'da otobüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kenya'da, yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kuzeydoğu Bölge Koordinatörü Mahmud Salih, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Mandera eyaletinde 24 kişi kapasiteli yolcu otobüsünün geçişi esnasında patlama yaşandığını söyledi. Salih, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu otobüstekilerden en az 4'ünün hayatını kaybettiğini, 11'inin de yaralandığını aktardı. Mandera eyaletinin Lafey-Elwak şehirleri arasındaki rotanın Somali sınırına yakın ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle kullanılmamasını söylediklerini belirten Mahmud Salih, bombanın Eş-Şebab militanları tarafından yerleştirildiğinden şüphelendiklerini açıkladı. Kenya'nın çeşitli eyaletlerinde son bir ay içerisinde yaşanan benzer saldırılarda 20'si polis 34 kişi hayatını kaybetti.

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