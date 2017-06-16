16:52, 16 Haziran 2017 Cuma

Tahkimde İstanbul-Lahey iş birliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) merkezi Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Divanı (PCA) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

ISTAC'tan yapılan açıklamaya göre, küresel anlamda tahkim uzmanlarının buluşma noktası olan "GAR Live" konferanslarında İstanbul önemli bir adres haline geldi. ISTAC da Türkiye’de 5'inci kez düzenlenen Global Arbitration Review (GAR) konferansına ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, tahkim davaları için bölgesel merkez olarak İstanbul'un önemli avantajları bulunduğunu belirterek, "Öncelikle vize ve ulaşım kolaylığı sağlıyor, kaliteli ve uygun fiyata yargı hizmeti sunuyor. Ayrıca, Türkiye'nin hukuki mevzuatının tahkim için son derece yeterli olması ve ISTAC'ın finans merkezi projesi kapsamında hayata geçirilmesi gücümüze güç katıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Tahkim Merkezi'nin kısa süre önce PCA ile iş birliği anlaşması imzaladığını ve PCA ile iş birliği anlaşması yapan Türkiye'deki tek kurum olduklarını belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"1,5 yılı aşkın süredir hizmet veren İstanbul Tahkim Merkezi'nin geldiği nokta umut veriyor. Bugüne kadar merkezimize 9 dava kaydedildi. Bu davalardan 5'i uluslararası, 4'ü yerli davaydı. 2 davamız da sonuçlandı. Milletlerarası Tahkim Divanımız uluslararası alandaki en büyük teminatımız ve divan üyelerimiz ISTAC'a büyük güç veriyor. Divan kararları 3-4 saat içinde alınıyor. Kuruluşumuzdan beri öncelikli hedefimiz sözleşmelerde ISTAC'a yer verilmesiydi ve bu yönde önemli başarı elde ettik. Enerji alanında 50 civarında sözleşmede artık ISTAC var. Bankaların kredi sözleşmelerinde ISTAC'a yer verdiklerini biliyoruz. Türkiye Müteahhitler Birliği de ISTAC tahkimini kullanmaya yönelen kurumlar arasında... Bu demektir ki merkezimiz kısa süre içinde daha da aktif olacak. "