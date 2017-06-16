Karaburun yine sallandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi
FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi
Atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve ören yerlerinde devriye görevi yapacak
Benzinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruşluk indirime gidildi
İstanbul Tahkim Merkezi, merkezi Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Divanı ile iş birliği anlaşması imzaladı
Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye, Pakistan, Filistin, Bangladeş, Afganistan ve Fas uyruklu 126 kişi yakalandı
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluştu. Gerçekten bu çok büyük bir başarı. Dünyada pek çok ülkede orman varlığı, odun serveti azalırken Türkiye'de artıyor" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ liderinin ABD tarafından iadesinin gerçekleşmemesini, "Böyle bir adamı biz Amerika gibi bir ülkeden istiyoruz, Amerika hala işte 'yargı' diyor bize. Bize 'yargı' diyenler kusura bakmasınlar, onlar da bizim yargımıza saygı duysunlar." diyerek eleştirdi.
Başbakan Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü hakkında, "Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti..." dedi.
FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eski Bank Asya yöneticilerine yönelik FETÖ soruşturmasında 42 kişi gözaltına alındı
HDP'li Figen Yüksekdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten fezleke hazırlandı
Yaklaşık 31 yıl önce Afganistan'daki işgal nedeniyle Türkiye'ye getirilen Özbek ailelerin çocukları, geçen onca yıla rağmen vatanlarını görememenin hüznünü yaşıyor
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin terör listesine alınmasına ilişkin, "91 yaşındaki bir piri fani alimi terör listelerine ilave etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz" dedi
Behramkale köyü Yeşil Liman sahiline düzenlenen operasyonda 59 yabancı uyruklu yakalandı