17:06, 16 Haziran 2017 Cuma

ABD, Afganistan'a 4 bin asker gönderecek





ABD Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'a 4 bin asker gönderme kararı aldığı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Associated Press (AP) haber ajansı, ABD Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'a 4 bin asker gönderme kararı aldığını duyurdu. AP'ye konuşan Trump yönetiminden üst düzey bir isim, ABD'nin 4 bin asker göndererek Afganistan'daki 'çıkmaz' haline gelen askeri durumu kendi lehine çevirmeyi hedeflediğini ifade etti. ABD'nin Afganistan'a 4 bin asker göndermesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altındaki en büyük askeri sevkiyat olacak. AP'ye konuşan yetkililer, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in kararı gelecek hafta açıklayacağını ifade etti. ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Mattis'e bölgedeki asker sayısına ilişkin düzenlemeleri kendi başına yapma yetkisi vermişti. AP'ye konuya ilişkin bilgi veren yetkili ismini açıklamaktan kaçındı.

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