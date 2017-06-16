17:17, 16 Haziran 2017 Cuma

Irak-Suriye sınırında Haşdi Şabi-DEAŞ çatışması





DEAŞ ve İran destekli milis gücü Haşdi Şabi'nin Suriye-Irak sınırındaki çatışmaları artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla, Irak sınır hattındaki İran destekli milis gücü Haşdi Şabi güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Sınır köylerinde yaşayan binlerce sivil güvenli yerlere göç ediyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda Irak sınırındaki Haseke ilinde bulunan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye topraklarındaki DEAŞ militanlarıyla Irak tarafındaki Haşdi Şabi milisleri arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmalar arttı. 1 hafta önce başlayan çatışmalar nedeniyle, DEAŞ kontrolündeki bölgede boşalan köy sayısı 14'e yükseldi. Haseke ilinin güney kırsalındaki Şeddadi ilçesine bağlı Atşana, Erusan, Rejm Hacar, Bavardi, Şüveyhan, Üst Hasu, Fakket Şüveyh, Tel Hacar, er-Revai, Selham, Hüveytle, El Heza'a, el-Henafiş ve Tüveymin köylerindeki sivil nüfus, Haşdi Şabi'nin topçu ateşlerinden zarar görmemek için yerlerini terk etti. Çatışmaların sürmesi halinde, Şeddadi'ye bağlı Tel Şeyir ve Ebu Hamda beldelerinde de göç hareketinin başlaması bekleniyor. Köylerini terk edenler DEAŞ kontrolündeki Beccariye bölgesine göç ediyor. PYD/PKK sivillerin kendi kontrolündeki yerleşimlere girmesine izin vermiyor. Irak ordusuyla Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna katılan Şii milis gücü Haşdi Şabi; Bağdat hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmalarının dışına çıkarak geçen ay sonunda Suriye-Irak sınırına yönelmişti. Sınır hattındaki bazı aşiretlerin reisleri, İran destekli Haşdi Şabi'nin Suriye sınırından içeri girmeye başladığını ve 4 köyü ele geçirdiğini iddia etmişti.

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