17:21, 16 Haziran 2017 Cuma

Atlı jandarmalar Manavgat'ta göreve başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki turistik alanlarda atlı jandarma birliği görev yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle 1'i kadın 2 binici Manavgat'a geldi. 3 at ile göreve başlayan atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

Side Jandarma Takım Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri içinde devriye gezecek.

Göreve başlayan atlı birlik, turistlerden de büyük ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Turistler ve vatandaşlar da atlı jandarma timinin fotoğraflarını çekti.

Atlı jandarmanın, turizm sezonunun sonuna kadar Manavgat'ta görevini sürdüreceği bildirildi.