17:31, 16 Haziran 2017 Cuma

Gazetecilerin "darbe girişimi" iddianamesi kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 31 Mart'ta tahliyelerine karar verilmesinin ardından yürütülen "darbe girişimi'' soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve bir kısmı tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan 314 sayfalık iddianamenin gönderildiği İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamladı.

Şüphelilerin, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameye kabul eden mahkeme heyeti, aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da yer aldığı 29 sanığın yargılandığı dava ile birleştirme talebini ise daha sonra değerlendirmeye karar verdi.

Sanık savunmalarının alınmasının ardından birleştirmeye yönelik bir karar vereceği öğrenilen heyet, yargılamaya ilişkin ilk duruşmayı önümüzdeki ağustos ayı içerisinde gerçekleştirecek.

İddianamede, şüpheliler Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş'un "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Başsavcılık, hazırlanan iddianameyi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da yer aldığı 29 sanığın yargılandığı dava ile birleştirme talebiyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.