18:25, 16 Haziran 2017 Cuma

28 Haziran'da yapılacak Kıbrıs Konferansı'nın yeri değişti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Rum lider Nikos Anastasiadis'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cenevre'de düzenlenmesi beklenen Kıbrıs Konferansı'nın yerinin değiştirildiğini, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılacağını bildirdi.

"Konferans çözüm için tarihi fırsat"

İsviçre'de yapılacak konferansın çözüm için "gerçekten tarihi bir fırsat" olduğunu dile getiren Eide, Crans-Montana’daki sürecin çok zor olacağını herkesin bildiğini ve tarafların oraya gitmeden önce yapması gereken çok iş olduğunu vurguladı.

Eide, iki tarafın da konferansa sorunları çözme hırsıyla gidecekleri teyidinde bulunduğuna dikkati çekerek, konferansın muhtemelen iki hafta kadar süreceğini sözlerine ekledi.

BM, 9 Haziran'da aldığı kararla, Kıbrıs müzakerelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak AB'nin katılımıyla 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.