Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı

"Bize 'yargı' diyenler bizim yargımıza saygı duysunlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ liderinin ABD tarafından iadesinin gerçekleşmemesini, "Böyle bir adamı biz Amerika gibi bir ülkeden istiyoruz, Amerika hala işte 'yargı' diyor bize. Bize 'yargı' diyenler kusura bakmasınlar, onlar da bizim yargımıza saygı duysunlar." diyerek eleştirdi.