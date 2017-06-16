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Makedonya'nın yeni meclis başkanına Arnavut medyasından tepki
Makedonya'nın yeni meclis başkanına Arnavut medyasından tepki

Makedonya'nın Arnavut kökenli yeni Meclis Başkanı Caferi'nin, FETÖ uzantısı "Zaman Makedonya" gazetesine verdiği röportaj, ülkede Arnavutça yayın yapan basın organlarında tartışmaya neden oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Makedonya'nın Arnavut kökenli yeni Meclis Başkanı Talat Caferi'nin, FETÖ uzantısı "Zaman Makedonya" gazetesine röportaj vermesi, ülkede Arnavutça yayın yapan medya organlarında tartışmalara neden oldu.

Caferi ile röportajın adı geçen gazetede yayınlanması üzerine, ülkedeki önemli Arnavutça haber sitelerinde çıkan "Talat Caferi bir terör örgütünün üyesi oldu. İşte ismi!" başlıklı haber, kamuoyunda geniş yankı buldu.

"Almakos" isimli haber sitesi, Zaman Makedonya Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Çoban'ın Caferi'ye hediye takdim ettiği bir fotoğraf paylaşırken, hediyenin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla verildiği ileri sürüldü.

Almakos'un haberinde ayrıca, hediyeyi kabul eden Caferi'nin böylece bu terör örgütünün bir parçası olmayı da kabullendiği iddia edildi.

Caferi'ye yönelik iddiaların yer aldığı haberler "Shenja", "Gostivari24", "Monitor" ve "Rrugadrejt" gibi haber sitelerinde de yayınlandı.



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