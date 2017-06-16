Trump: Soruşturma altındayım

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında Rusya soruşturmasıyla bağlantılı sebepten dolayı soruşturma olduğunu ilk kez dile getirdi.
Paylaşımında, "FBI Direktörü'nü kovduğum için bana 'FBI Direktörü'nü kov.' diyen adam tarafından soruşturuluyorum. Cadı avı." ifadelerini kullanan Trump, isim vermeden ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'i hedef gösterdi. Kamuoyunda Comey'nin görevine son verilmesi yönünde rapor veren kişinin Rosenstein olduğu biliniyor.
Rosenstein, aynı zamanda Rusya soruşturmasına atanan özel savcı Robert Mueller'in bu göreve getirilmesindeki en önemli isim olarak da kabul ediliyor.
ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, DEAŞ lideri El Bağdadi'yi hava saldırısında öldürmüş olabileceği açıklaması ile ilgili olarak "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." dedi
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