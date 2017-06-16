18:54, 16 Haziran 2017 Cuma

Trump: Soruşturma altındayım





ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son verdiği için hakkında bir soruşturma olduğunu açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında Rusya soruşturmasıyla bağlantılı sebepten dolayı soruşturma olduğunu ilk kez dile getirdi. Paylaşımında, "FBI Direktörü'nü kovduğum için bana 'FBI Direktörü'nü kov.' diyen adam tarafından soruşturuluyorum. Cadı avı." ifadelerini kullanan Trump, isim vermeden ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'i hedef gösterdi. Kamuoyunda Comey'nin görevine son verilmesi yönünde rapor veren kişinin Rosenstein olduğu biliniyor. Rosenstein, aynı zamanda Rusya soruşturmasına atanan özel savcı Robert Mueller'in bu göreve getirilmesindeki en önemli isim olarak da kabul ediliyor.

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