19:33, 16 Haziran 2017 Cuma

Almanya’nın eski Başbakanı Kohl öldü





1982-1998 yıllarında Almanya başbakanlığı görevini yürüten Kohl, 87 yaşında öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın eski Başbakanı Helmut Kohl’un 87 yaşında öldüğü bildirildi. Kohl’un avukatı Stephan Holthoff-Pförtner, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Helmut Kohl’un öldüğünü belirtti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) resmi Twitter hesabından da "Yas tutuyoruz. #RIP #Helmut Kohl" paylaşımında bulunuldu. Bild gazetesinde yer alan haberde, Helmut Kohl’un Ludwigshafen’deki evinde bu sabah öldüğü belirtildi. Ludwigshafen kentinde 1930'da doğan Kohl, 1982-1998 yıllarında Almanya başbakanlığı görevini ifa etmişti. Bu görevi 16 yıl boyunca yürüterek ülkede şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık yapan Kohl, 1969-1976 yıllarında Rheinland-Pfalz eyaleti başbakanlığı görevinde de bulunmuştu. Almanya ve Avrupa’nın en önemli devlet adamlarından olan ve iki Almanya'nın birleşmesinin önemi rol oynayan Kohl, 1973-1998 yıllarında da Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin genel başkanlığını yapmıştı.

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