Kılıçdaroğlu, İstanbul yürüyüşünün ikinci bölümünü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne doğru başlattığı yürüyüşün ikinci bölümünü tamamladı.
Yürüyüşün bugünkü bölümünde 22 kilometre mesafe kateden Kılıçdaroğlu, Kahramankazan ilçesi yakınlarında oluşturulan konaklama alanına ulaştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geceyi alana getirilen karavanda geçirecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, telekonferans aracılığıyla Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerilimi ele aldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün ikinci bölümünü tamamladı.
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi
FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi
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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluştu. Gerçekten bu çok büyük bir başarı. Dünyada pek çok ülkede orman varlığı, odun serveti azalırken Türkiye'de artıyor" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ liderinin ABD tarafından iadesinin gerçekleşmemesini, "Böyle bir adamı biz Amerika gibi bir ülkeden istiyoruz, Amerika hala işte 'yargı' diyor bize. Bize 'yargı' diyenler kusura bakmasınlar, onlar da bizim yargımıza saygı duysunlar." diyerek eleştirdi.
Başbakan Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü hakkında, "Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti..." dedi.