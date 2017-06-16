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21:16, 16 Haziran 2017 Cuma
Ortadoğu
19:50, 16 Haziran 2017 Cuma

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Katar, ablukanın kaldırılması için bir dizi tedbir alacak
Katar, ablukanın kaldırılması için bir dizi tedbir alacak

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtti.

Marri, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında ablukanın kaldırılması için bir dizi tedbir alacaklarını söyledi ve bu tedbirler arasında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne başvurmanın yer alabileceği sinyalini verdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i uyguladıkları ablukayı kaldırmaya çağıran Marri, "Katar, kara, deniz ve havadan tam bir ablukayla karşı karşıya. Abluka, Katar vatandaşlarının ve ülkede ikamet eden yabancıların hayatlarını ve geleceklerini tehdit eden toplu bir cezalandırma." diyerek uluslararası topluma da ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Marri, basın yayın organlarında Katar aleyhinde gündeme getirilen "nefret" söylemini eleştirerek bunun düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu vurguladı.



İlgili Konular katar krizi Katar
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