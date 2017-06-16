Çin’de bulunan yusufçuk fosili 200 milyon yaşında

Çin’de 200 milyon yıllık dev yusufçuk böceği fosili keşfedildi.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 2013 yılında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan yusufçuk fosili üzerinde yapılan çalışmalarda böceğin 200 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi.
Çin Bilimleri Akademisi Nancing Paleontoloji ve Jeoloji Enstitüsü uzmanları dünyada normalde kanatları uzunluğu 3 ila 9 santimetre olan yusufçukların aksine fosilin tek kanat uzunluğunun 10 santimetre olduğunu açıkladı.
Arkeolojik Araştırmacılardan Cıng Daran, yusufçuk fosillerini muhafaza etmenin zor olduğunu ancak Sincan’da bulunan fosilin durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.
Söz konusu fosilin yaklaşık 200 milyon önce Triasik döneminde yaşadığı belirtildi.
Dünyada yapılan arkeolojik kazılarla çıkarılan en büyük yusufçuk böceğinin kanat uzunluğunun 71 santimetre biliniyor ve 280 milyon yıl önce Permiyen Dönemi'nde yaşadığı tahmin ediliyor.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 2013 yılında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan yusufçuk fosili üzerinde yapılan çalışmalarda böceğin 200 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi
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