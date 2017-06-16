20:07, 16 Haziran 2017 Cuma

Pentagon'dan 'Bağdadi' açıklaması





ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, DEAŞ lideri El Bağdadi'yi hava saldırısında öldürmüş olabileceği açıklaması ile ilgili olarak "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'yi mayıs ayındaki bir hava saldırısında öldürmüş olabileceği yönündeki haberleri doğrulayacak bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin ölmüş olabileceği haberlerini değerlendirdi. Söz konusu haberleri gördüklerini ancak detaya girmeyeceklerini belirten Binbaşı Galloway, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de mayıs ayının sonunda Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölmüş olabileceğini duyurmuştu.

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