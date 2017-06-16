Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:16, 16 Haziran 2017 Cuma
Güncel
20:41, 16 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Hece edebiyat dergisi Afrika özel sayısı hazırladı
Hece edebiyat dergisi Afrika özel sayısı hazırladı

Hece edebiyat dergisinin Afrika özel sayısı yayımlandı. Özel sayıda, edebiyattan sinemaya, kültürden siyasete, ekonomiden dine kadar Afrika tüm yönleriyle ele alınıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hece edebiyat dergisinin Afrika özel sayısı yayımlandı.

Dergi, özel sayıyla edebiyattan sinemaya, kültürden siyasete, ekonomiden dine kadar tüm yönleriyle Afrika'yı ele alıyor.

"Afrika: 500 Yıllık Serencamın Hikayesi" başlığıyla yayımlanan, 2 cilt ve bin 176 sayfadan oluşan özel sayıda, tüm dünyadan Afrika alanında uzman ve akademisyenlere ait 50'den fazla makale yer alırken, öne çıkan bazı makaleler ise İngilizceleriyle yayımlandı.

Özel sayının editörü Ahmet Sait Akçay, kıtaya dair hiçbir anlam taşımayan hikaye ve deneyimleri anlatmak yerine Afrika'nın kendi sesini duyurmasına izin vermenin amaçlandığını söyledi.

Akçay, Afrika ile ilgili tüm dünyada kusurlu bir bakış açısı olduğundan yakınarak şunları söyledi:

"Afrika hiçbir zaman sahip olduğu kültürler çarpıtılmadan bulunduğu sahnenin bir aktörü olarak gösterilmemiştir. Afrika'yı anlamlandırabilmenin tek yolu, yerleşmiş fikirlerden ziyade Afrika'daki inanç sistemlerini, ahlak kavramlarını, siyahilerin toplumsal ve kültürel yapılarını doğru biçimde anlamaktan geçer."

"Tek tip Afrika" olgusuna da karşı çıkan Akçay, "Bir tek Afrika yoktur; hakkında konuşmamız gereken birden fazla Afrika vardır." dedi.

Kıta hakkında son zamandaki anlatılara ilişkin, "Bugün Afrika, sadece açlık ve yoksulluk üzerinden tanıtılıyor. Bu, tümüyle suya sabuna dokunmayan bir anlatı ve utanç verici." diyen Akçay, "Doğruyu söylemek gerekirse, Afrika'yı bu tür indirgeyici görüşlerle ilişkilendirmek, ırkçılığın yüzyıllar boyunca hizmet ettiği amaca çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Akçay, Afrika özel sayısının bu gibi zihniyetleri değiştirmeyi amaçladığını ve daha doğru bir Afrika resmi sunduğunu sözlerine ekledi.

Özel sayıda, Achille Mbembe, V. Y. Mudimbe, Wole Soyinka, Johannes Fabian, Nathan Nunn, Edward A. Alpers, Martin van Bruniessen, Sedat Aybar, Shamil Jeppie, Harry Garuba ve Koffi M. Kouakou gibi uzmanların yazıları yer alıyor.



İlgili Konular Hece edebiyat dergisi afrika
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Hece edebiyat dergisi Afrika özel sayısı hazırladı
Hece edebiyat dergisi Afrika özel sayısı hazırladı

Hece edebiyat dergisinin Afrika özel sayısı yayımlandı. Özel sayıda, edebiyattan sinemaya, kültürden siyasete, ekonomiden dine kadar Afrika tüm yönleriyle ele alınıyor.
Erdoğan Macron ve Al Sani ile 'Katar'ı görüştü
Erdoğan, Macron ve Al Sani ile 'Katar'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, telekonferans aracılığıyla Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerilimi ele aldı
2017 KPSS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN
2017 KPSS sonuçları açıklandı | TIKLA ÖĞREN

2017 KPSS lisans, KPSS lisans (alan bilgisi) sınav sonuçları açıklandı
Kılıçdaroğlu İstanbul yürüyüşünün ikinci bölümünü tamamladı
Kılıçdaroğlu, İstanbul yürüyüşünün ikinci bölümünü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün ikinci bölümünü tamamladı.
Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama
Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında yakalama kararı
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında yakalama kararı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı
Genelkurmay çatı davası 30 Ekim'e ertelendi
Genelkurmay çatı davası 30 Ekim'e ertelendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi
Gazetecilerin quot darbe girişimi quot iddianamesi kabul edildi
Gazetecilerin "darbe girişimi" iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi
Atlı jandarmalar Manavgat'ta göreve başladı
Atlı jandarmalar Manavgat'ta göreve başladı

Atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve ören yerlerinde devriye görevi yapacak
Karaburun yine sallandı
Karaburun yine sallandı

İzmir Karaburun'da yine deprem meydana geldi
Benzine 9 kuruş indirim
Benzine 9 kuruş indirim

Benzinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruşluk indirime gidildi
Tahkimde İstanbul-Lahey iş birliği
Tahkimde İstanbul-Lahey iş birliği

İstanbul Tahkim Merkezi, merkezi Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Divanı ile iş birliği anlaşması imzaladı
Edirne'de 126 sığınmacı ve kaçak yakalandı
Edirne'de 126 sığınmacı ve kaçak yakalandı

Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Suriye, Pakistan, Filistin, Bangladeş, Afganistan ve Fas uyruklu 126 kişi yakalandı
Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü
Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Şu ana kadar 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluştu. Gerçekten bu çok büyük bir başarı. Dünyada pek çok ülkede orman varlığı, odun serveti azalırken Türkiye'de artıyor" dedi
quot Bize 'yargı' diyenler bizim yargımıza saygı duysunlar quot
"Bize 'yargı' diyenler bizim yargımıza saygı duysunlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ liderinin ABD tarafından iadesinin gerçekleşmemesini, "Böyle bir adamı biz Amerika gibi bir ülkeden istiyoruz, Amerika hala işte 'yargı' diyor bize. Bize 'yargı' diyenler kusura bakmasınlar, onlar da bizim yargımıza saygı duysunlar." diyerek eleştirdi.
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Sokakta adalet aranmaz
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Sokakta adalet aranmaz

Başbakan Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü hakkında, "Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti..." dedi.

Haberler

Merkel Afrika'ya açılıyor
Merkel Afrika'ya açılıyor

Nijerya doğal kaynak zengini ama enerji fakiri
Nijerya doğal kaynak zengini ama enerji fakiri

Afrikalı kölelerin dönüşü olmayan yolculuğu | FOTO
Afrikalı kölelerin dönüşü olmayan yolculuğu FOTO

100 yıllık sömürge: Nijerya | FOTO
100 yıllık sömürge Nijerya FOTO

Afrika Petrol ve Enerji Konferansı yarın başlıyor
Afrika Petrol ve Enerji Konferansı yarın başlıyor

Gine, bağımsızlığın bedelini ödemeye devam ediyor
Gine bağımsızlığın bedelini ödemeye devam ediyor

Avustralya’dan Afrika’ya yardım
Avustralya dan Afrika ya yardım

Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor
Mozambik'te 2 milyondan fazla yetim yardım bekliyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 