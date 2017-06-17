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Ortadoğu
01:26, 17 Haziran 2017 Cumartesi

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Libya'da 906 yasa dışı göçmen yakalandı
Libya'da 906 yasa dışı göçmen yakalandı
Foto: Arşiv

Libya Sahil Güvenlik birimlerinin Akdeniz'de 906 yasa dışı göçmeni yakaladığı bildirildi.

Libya Sahil Güvenlik birimlerinin Akdeniz'de 906 yasa dışı göçmeni yakaladığı bildirildi.

Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyyüb Kasım yaptığı açıklamada, Libya Sahil Güvenlik birimlerinin Akdeniz'de Sabrata kentinin 7 mil açığında 25'i çocuk, 92'si kadın farklı uyruklardan 906 yasa dışı göçmeni yakaladığını belirtti.

Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılında 181 bin 405 sığınmacının denizden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçtiği, aynı sene Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmenin ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybettiği belirtiliyor. 



İlgili Konular Libya Libyada göçmen sorunu
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