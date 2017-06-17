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Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu
Foto: Arşiv

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ/PDY mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

Çapkın, akşam saatlerinde avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine geldi.

Hüseyin Çapkın'ın işlemleri, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu, 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.



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