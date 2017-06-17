Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:23, 17 Haziran 2017 Cumartesi
Güncel
09:54, 17 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Ege Denizi'nde orta şiddette deprem
Ege Denizi'nde orta şiddette deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 06.40'ta merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



İlgili Konular egede deprem ege denizinde deprem
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor

Darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki davalar, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi
LYS-2 fen bilimleri sınavı başladı
LYS-2 fen bilimleri sınavı başladı

470 bin 409 adayın başvurduğu LYS-2 başladı. Sınav 135 dakika sürecek.
Ege Denizi'nde orta şiddette deprem
Ege Denizi'nde orta şiddette deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu
Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı
Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı İstanbul'da gözaltına alındı
Hece edebiyat dergisi Afrika özel sayısı hazırladı
Hece edebiyat dergisi Afrika özel sayısı hazırladı

Hece edebiyat dergisinin Afrika özel sayısı yayımlandı. Özel sayıda, edebiyattan sinemaya, kültürden siyasete, ekonomiden dine kadar Afrika tüm yönleriyle ele alınıyor.
Erdoğan Macron ve Al Sani ile 'Katar'ı görüştü
Erdoğan, Macron ve Al Sani ile 'Katar'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, telekonferans aracılığıyla Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerilimi ele aldı
2017 KPSS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN
2017 KPSS sonuçları açıklandı | TIKLA ÖĞREN

2017 KPSS lisans, KPSS lisans (alan bilgisi) sınav sonuçları açıklandı
Kılıçdaroğlu İstanbul yürüyüşünün ikinci bölümünü tamamladı
Kılıçdaroğlu, İstanbul yürüyüşünün ikinci bölümünü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün ikinci bölümünü tamamladı.
Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama
Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 9'u tutuklandı
Genelkurmay çatı davası 30 Ekim'e ertelendi
Genelkurmay çatı davası 30 Ekim'e ertelendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 221 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi
Gazetecilerin quot darbe girişimi quot iddianamesi kabul edildi
Gazetecilerin "darbe girişimi" iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi
Atlı jandarmalar Manavgat'ta göreve başladı
Atlı jandarmalar Manavgat'ta göreve başladı

Atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve ören yerlerinde devriye görevi yapacak
Karaburun yine sallandı
Karaburun yine sallandı

İzmir Karaburun'da yine deprem meydana geldi
Benzine 9 kuruş indirim
Benzine 9 kuruş indirim

Benzinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruşluk indirime gidildi
Tahkimde İstanbul-Lahey iş birliği
Tahkimde İstanbul-Lahey iş birliği

İstanbul Tahkim Merkezi, merkezi Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Divanı ile iş birliği anlaşması imzaladı

Haberler

Ege Bölgesi 12 saat içinde 35 kez sallandı
Ege Bölgesi 12 saat içinde 35 kez sallandı

İzmir'deki depremden dolayı Yunanistan'da 10 kişi yaralandı
İzmir'deki depremden dolayı Yunanistan'da 10 kişi yaralandı

İzmir'de büyük deprem
İzmir'de büyük deprem

Gökçeada'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Gökçeada'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Depremin büyüklüğü ile ilgili farklı açıklamalar
Depremin büyüklüğü ile ilgili farklı açıklamalar

AFAD: Deprem 40 saniye sürdü

Yunanistan'da depremde 4 kişi yaralandı
Yunanistan'da depremde 4 kişi yaralandı

Kandilli: Deprem Marmara depremini tetiklemez
Kandilli Deprem Marmara depremini tetiklemez






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 