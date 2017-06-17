09:54, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Ege Denizi'nde orta şiddette deprem





İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 06.40'ta merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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