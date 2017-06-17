İşgal güçleri Kudüs'te 3 Filistinli genci öldürdü

Kudüs'te Filistinli gençlerle işgal güçleri arasında çıkan olaylar sonucu 3 Filistinli gencin hayatını kaybettiği, bir İsrail polisinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam kapısında iki Filistinli genç İsrail askerlerine saldırı girişiminde bulundu. Askerlerin açtığı ateş sonucu gençlerden birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer gencin akıbeti hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
Ayrıca, Sultan Süleyman Caddesinde ise İsrail askerlerine silah ve bıçakla saldırıda bulunduğu öne sürülen iki Filistinli askerlerce vurularak hayatını kaybetti.
Bu arada olaylarda yaralanan sınır koruma biriminde görevli kadın İsrail polisi Hadas Malka'nın kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise olaylarda Bera İbrahim Salih, Adil Hasan Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3 Filistinli gencin İsrail polisince vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Öte yandan Yedioth Ahranot gazetesinin haberinde ise olaylarda 2'si İsrailli 2'si Filistinli 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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