LYS-2 fen bilimleri sınavı başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) kapsamında fen bilimleri alanında yapılan LYS-2, saat 10.00'da başladı.
Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava, 470 bin 409 aday başvurdu. Sınav tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek.
Sınavda, fizik, kimya ve biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek. Her bir test ayrı soru kitapçığında olacak, tek cevap kağıdı kullanılacak.
Fizik, kimya, biyoloji testinin her birinde 1'er soru, kısa cevaplı olacak. Adaylar soruların cevabını cevap kağıdının ilgili alanına yazacak ve kodlayacak.
Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak kodlanmayan, yanlış veya eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.
Adaylar, LYS-2'de birinci ve ikinci testin (fizik testi ve kimya testi) cevaplama süresi içinde ve üçüncü testin (biyoloji testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamayacak.
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470 bin 409 adayın başvurduğu LYS-2 başladı. Sınav 135 dakika sürecek.
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