Güncelleme: 12:55, 17 Haziran 2017 Cumartesi

LYS-2 fen bilimleri sınavı sona erdi





Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilen LYS-2'de adaylar başarılı olabilmek için ter döktü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kapsamında fen bilimleri alanında yapılan ve saat 10.00'da başlayan LYS-2, saat 12.15'te sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilen LYS-2'de adaylar başarılı olabilmek için ter döktü. Sınav tek oturumda uygulandı ve adaylara 135 dakika süre verildi. Adaylara, LYS-2'de biyoloji, fizik ve kimya testleri için 30'ar soru soruldu ve her test için 45'er dakika cevaplama süresi tanındı. Adaylar başvurularına göre, bugün saat 14.30'da yabancı dil alanındaki LYS-5'e, yarın ise edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3'e girecek.

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