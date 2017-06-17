10:54, 17 Haziran 2017 Cumartesi

'Kongre üyeleri Suudilere silah satışından rahatsız'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de bazı Kongre üyeleri, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından, Senatoda onaylanmasına rağmen rahatsızlık duyuyor.

Demokrat Partinin Kaliforniya vekili Ted Lieu, "Suudi Arabistan'a yardım edilmesiyle ilgili benim bir sorunum yok fakat çok sayıda vekil Suudi Arabistan'ın Yemen'de işlediği savaş suçlarından dolayı rahatsız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin Pensilvanya vekillerinden Scott Perry ise Suudi hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia etti.

Perry, "ABD'de, Riyad'ın Vehhabilikle ilişkili bazı okul kitaplarını toplatacağı yönündeki sözünü yerine getirip getirmediğine kim kefil olabilir?" açıklamasını yaptı.

Suudi hükümetinin bu yönde bir söz verdiğine dikkati çeken Perry, "ABD menfaatlerini görmezlikten gelen bu bazı zamanların müttefikinden yorulduk." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON'IN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bu hafta Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Başkan Donald Trump'ın Riyad ziyareti sırasında bu kaygıların görüşmelerin merkezinde olduğunu bildirmişti.

Tillerson, şunları kaydetmişti:

"Riyad'da yapılan zirvedeki ana konulardan biri Suudi Arabistan'daki aşırıcılara karşı mücadeleydi. Kendilerinin de adım attığı ve bizim de üzerinde durduğumuz noktalardan biri yeni okul kitapları basarak bunların dünya genelindeki okullarda ve camilerde dağıtımıdır. Bu kitaplar halihazırda var olup Vehhabi ideolojisinin reklamını yapan kitapların yerine hazırlandı. Biz onlardan sadece yeni kitap basmalarını değil, aynı zamanda var olan kitapları toplatmalarını istedik. Bu sadece bir örnek."