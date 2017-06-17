Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:23, 17 Haziran 2017 Cumartesi
Amerika
10:54, 17 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
'Kongre üyeleri Suudilere silah satışından rahatsız'
'Kongre üyeleri Suudilere silah satışından rahatsız'
Foto: Arşiv

ABD'de bazı Kongre üyeleri, Senatoda onaylanmasına rağmen, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından rahatsızlık duyuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de bazı Kongre üyeleri, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından, Senatoda onaylanmasına rağmen rahatsızlık duyuyor.

Demokrat Partinin Kaliforniya vekili Ted Lieu, "Suudi Arabistan'a yardım edilmesiyle ilgili benim bir sorunum yok fakat çok sayıda vekil Suudi Arabistan'ın Yemen'de işlediği savaş suçlarından dolayı rahatsız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin Pensilvanya vekillerinden Scott Perry ise Suudi hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia etti.

Perry, "ABD'de, Riyad'ın Vehhabilikle ilişkili bazı okul kitaplarını toplatacağı yönündeki sözünü yerine getirip getirmediğine kim kefil olabilir?" açıklamasını yaptı.

Suudi hükümetinin bu yönde bir söz verdiğine dikkati çeken Perry, "ABD menfaatlerini görmezlikten gelen bu bazı zamanların müttefikinden yorulduk." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON'IN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bu hafta Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Başkan Donald Trump'ın Riyad ziyareti sırasında bu kaygıların görüşmelerin merkezinde olduğunu bildirmişti.

Tillerson, şunları kaydetmişti:

"Riyad'da yapılan zirvedeki ana konulardan biri Suudi Arabistan'daki aşırıcılara karşı mücadeleydi. Kendilerinin de adım attığı ve bizim de üzerinde durduğumuz noktalardan biri yeni okul kitapları basarak bunların dünya genelindeki okullarda ve camilerde dağıtımıdır. Bu kitaplar halihazırda var olup Vehhabi ideolojisinin reklamını yapan kitapların yerine hazırlandı. Biz onlardan sadece yeni kitap basmalarını değil, aynı zamanda var olan kitapları toplatmalarını istedik. Bu sadece bir örnek."



İlgili Konular Tillerson Suudilere silah satışı ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü
Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'ın Horasan bölge basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi
Kongre üyeleri Suudilere silah satışından rahatsız'
'Kongre üyeleri Suudilere silah satışından rahatsız'

ABD'de bazı Kongre üyeleri, Senatoda onaylanmasına rağmen, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından rahatsızlık duyuyor
Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti
Trump, Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı
İşgal güçleri Kudüs'te 3 Filistinli genci öldürdü
İşgal güçleri Kudüs'te 3 Filistinli genci öldürdü

Kudüs'te Bera İbrahim Salih, Adil Hasan Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3 Filistinli genç, işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü
Libya'da 906 yasa dışı göçmen yakalandı
Libya'da 906 yasa dışı göçmen yakalandı

Libya Sahil Güvenlik birimlerinin Akdeniz'de 906 yasa dışı göçmeni yakaladığı bildirildi.
Pentagon'dan 'Bağdadi' açıklaması
Pentagon'dan 'Bağdadi' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, DEAŞ lideri El Bağdadi'yi hava saldırısında öldürmüş olabileceği açıklaması ile ilgili olarak "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." dedi
Katar ablukanın kaldırılması için bir dizi tedbir alacak
Katar, ablukanın kaldırılması için bir dizi tedbir alacak

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtti
Almanya nın eski Başbakanı Kohl öldü
Almanya’nın eski Başbakanı Kohl öldü

1982-1998 yıllarında Almanya başbakanlığı görevini yürüten Kohl, 87 yaşında öldü
Trump Soruşturma altındayım
Trump: Soruşturma altındayım

ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son verdiği için hakkında bir soruşturma olduğunu açıkladı
Makedonya'nın yeni meclis başkanına Arnavut medyasından tepki
Makedonya'nın yeni meclis başkanına Arnavut medyasından tepki

Makedonya'nın Arnavut kökenli yeni Meclis Başkanı Caferi'nin, FETÖ uzantısı "Zaman Makedonya" gazetesine verdiği röportaj, ülkede Arnavutça yayın yapan basın organlarında tartışmaya neden oldu.
28 Haziran'da yapılacak Kıbrıs Konferansı'nın yeri değişti
28 Haziran'da yapılacak Kıbrıs Konferansı'nın yeri değişti

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Kıbrıs Konferansı'nın İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılacağını duyurdu.
Irak-Suriye sınırında Haşdi Şabi-DEAŞ çatışması
Irak-Suriye sınırında Haşdi Şabi-DEAŞ çatışması

DEAŞ ve İran destekli milis gücü Haşdi Şabi'nin Suriye-Irak sınırındaki çatışmaları artıyor
ABD Afganistan'a 4 bin asker gönderecek
ABD, Afganistan'a 4 bin asker gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'a 4 bin asker gönderme kararı aldığı açıklandı
Kenya'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı 4 ölü 11 yaralı
Kenya'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı

Kenya'da otobüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Trump'tan çıraklık kararnamesi
Trump'tan çıraklık kararnamesi

Trump, federal hükümetin çıraklık ve işçi eğitimi programlarını genişletmek için başkanlık kararnamesi imzaladı
TDV'den Kırgızistan da 300 aileye yardım
TDV'den Kırgızistan’da 300 aileye yardım

Türkiye Diyanet Vakfı Bişkek’te ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak yardımı yapıldı

Haberler

Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü
Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü

Trump, Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti
Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti

Pentagon'dan 'Bağdadi' açıklaması
Pentagon'dan 'Bağdadi' açıklaması

Trump: Soruşturma altındayım
Trump Soruşturma altındayım

"Bize 'yargı' diyenler bizim yargımıza saygı duysunlar"
quot Bize 'yargı' diyenler bizim yargımıza saygı duysunlar quot

ABD polisinin Washington olaylarındaki çelişkileri
ABD polisinin Washington olaylarındaki çelişkileri

Trump'ın damadının şirketleri de 'Rusya soruşturması'na dahil oldu
Trump'ın damadının şirketleri de 'Rusya soruşturması'na dahil oldu

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
ABD nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 