'Kongre üyeleri Suudilere silah satışından rahatsız'

ABD'de bazı Kongre üyeleri, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından, Senatoda onaylanmasına rağmen rahatsızlık duyuyor.
Demokrat Partinin Kaliforniya vekili Ted Lieu, "Suudi Arabistan'a yardım edilmesiyle ilgili benim bir sorunum yok fakat çok sayıda vekil Suudi Arabistan'ın Yemen'de işlediği savaş suçlarından dolayı rahatsız." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçilerin Pensilvanya vekillerinden Scott Perry ise Suudi hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia etti.
Perry, "ABD'de, Riyad'ın Vehhabilikle ilişkili bazı okul kitaplarını toplatacağı yönündeki sözünü yerine getirip getirmediğine kim kefil olabilir?" açıklamasını yaptı.
Suudi hükümetinin bu yönde bir söz verdiğine dikkati çeken Perry, "ABD menfaatlerini görmezlikten gelen bu bazı zamanların müttefikinden yorulduk." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bu hafta Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Başkan Donald Trump'ın Riyad ziyareti sırasında bu kaygıların görüşmelerin merkezinde olduğunu bildirmişti.
Tillerson, şunları kaydetmişti:
"Riyad'da yapılan zirvedeki ana konulardan biri Suudi Arabistan'daki aşırıcılara karşı mücadeleydi. Kendilerinin de adım attığı ve bizim de üzerinde durduğumuz noktalardan biri yeni okul kitapları basarak bunların dünya genelindeki okullarda ve camilerde dağıtımıdır. Bu kitaplar halihazırda var olup Vehhabi ideolojisinin reklamını yapan kitapların yerine hazırlandı. Biz onlardan sadece yeni kitap basmalarını değil, aynı zamanda var olan kitapları toplatmalarını istedik. Bu sadece bir örnek."
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'ın Horasan bölge basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi
ABD'de bazı Kongre üyeleri, Senatoda onaylanmasına rağmen, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından rahatsızlık duyuyor
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı
Kudüs'te Bera İbrahim Salih, Adil Hasan Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3 Filistinli genç, işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü
Libya Sahil Güvenlik birimlerinin Akdeniz'de 906 yasa dışı göçmeni yakaladığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, DEAŞ lideri El Bağdadi'yi hava saldırısında öldürmüş olabileceği açıklaması ile ilgili olarak "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." dedi
Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtti
1982-1998 yıllarında Almanya başbakanlığı görevini yürüten Kohl, 87 yaşında öldü
ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son verdiği için hakkında bir soruşturma olduğunu açıkladı
Makedonya'nın Arnavut kökenli yeni Meclis Başkanı Caferi'nin, FETÖ uzantısı "Zaman Makedonya" gazetesine verdiği röportaj, ülkede Arnavutça yayın yapan basın organlarında tartışmaya neden oldu.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Kıbrıs Konferansı'nın İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılacağını duyurdu.
DEAŞ ve İran destekli milis gücü Haşdi Şabi'nin Suriye-Irak sınırındaki çatışmaları artıyor
ABD Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'a 4 bin asker gönderme kararı aldığı açıklandı
Kenya'da otobüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Trump, federal hükümetin çıraklık ve işçi eğitimi programlarını genişletmek için başkanlık kararnamesi imzaladı
Türkiye Diyanet Vakfı Bişkek’te ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak yardımı yapıldı