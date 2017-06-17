Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Horasan Basın Sorumlusu Cavad Han'ın 3 Haziran'da Açin ilçesi yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
Saldırıda sivillerin zarar görmediği vurgulandı.
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce de Nangarhar vilayetinde düzenlenen saldırıda DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib ölmüştü.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'ın Horasan bölge basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi
ABD'de bazı Kongre üyeleri, Senatoda onaylanmasına rağmen, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından rahatsızlık duyuyor
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı
Kudüs'te Bera İbrahim Salih, Adil Hasan Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3 Filistinli genç, işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü
Libya Sahil Güvenlik birimlerinin Akdeniz'de 906 yasa dışı göçmeni yakaladığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, DEAŞ lideri El Bağdadi'yi hava saldırısında öldürmüş olabileceği açıklaması ile ilgili olarak "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." dedi
Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtti
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Makedonya'nın Arnavut kökenli yeni Meclis Başkanı Caferi'nin, FETÖ uzantısı "Zaman Makedonya" gazetesine verdiği röportaj, ülkede Arnavutça yayın yapan basın organlarında tartışmaya neden oldu.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Kıbrıs Konferansı'nın İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılacağını duyurdu.
DEAŞ ve İran destekli milis gücü Haşdi Şabi'nin Suriye-Irak sınırındaki çatışmaları artıyor
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Kenya'da otobüsün geçişi sırasında yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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