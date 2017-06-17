11:00, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü





Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'ın Horasan bölge basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Horasan Basın Sorumlusu Cavad Han'ın 3 Haziran'da Açin ilçesi yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Saldırıda sivillerin zarar görmediği vurgulandı. Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce de Nangarhar vilayetinde düzenlenen saldırıda DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib ölmüştü.

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