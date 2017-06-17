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11:23, 17 Haziran 2017 Cumartesi
Afganistan
11:00, 17 Haziran 2017 Cumartesi

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Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü
Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'ın Horasan bölge basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Horasan Basın Sorumlusu Cavad Han'ın 3 Haziran'da Açin ilçesi yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği vurgulandı.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce de Nangarhar vilayetinde düzenlenen saldırıda DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib ölmüştü.

 



İlgili Konular Cavad Han DEAŞ ABD Afganistan
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