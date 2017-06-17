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Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor

Darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki davalar, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi gecesi, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin dört sanık hakkında açılan dava ile Akıncı Üssü bölgesinde, darbe girişimini engellemeye çalışan 9 kişiyi öldürmek ve 102 kişiyi öldürmeye teşebbüsten yargılanan eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki davalar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi.

Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde düğünde bulunan Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş, Mendi'nin eski emir subayı Murat Yılmaz, Oktay Esen ve Halil Kumcu hakkındaki davanın açıldığı Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine yönelik davayı görecek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden dosyaların birleştirilmesi için onay talep etti.

Talepte, iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu belirtildi.

Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine ilişkin davayı görecek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin talebe onay vermesinin ardından, Mendi'nin alıkonulmasına ilişkin dosya, Akıncı Üssü dosyasıyla birleştirildi.

AKYÜZ HAKKINDAKİ DAVA DA BİRLEŞTİ

Öte yandan, darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinden olan ve olay tarihinde Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görev yapan eski Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün, Akıncı Üssü bölgesinde, darbe girişimini engellemeye çalışan 9 kişiyi öldürmek ve 102 kişiyi öldürmeye teşebbüsten Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı kamu davası da Akıncı Üssü davasıyla birleştirildi.

Akyüz, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de sanıkları arasında olduğu darbe girişiminin "çatı" davasında da yargılanıyor.



İlgili Konular Akıncı Üssü davası FETÖ darbe girişimi 15 temmuz 15 Temmuz darbe girişimi
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Güncel Haberleri
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor

Darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki davalar, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi
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