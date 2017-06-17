Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:33, 17 Haziran 2017 Cumartesi
Ortadoğu
11:52, 17 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Lübnan Meclisi'nden yeni seçim yasasına onay
Lübnan Meclisi'nden yeni seçim yasasına onay
Foto: Arşiv

Lübnan Meclisi'nden, uzun süredir tartışılan ve önemli değişiklileri kapsayan yeni seçim yasasına onay geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan Meclisi, uzun süredir tartışılan ve önemli değişiklileri kapsayan yeni seçim yasasını onayladı.

Meclis Başkanı Nebih Berri başkanlığında gerçekleşen oturumda, uzun süredir tartışılan ve ülkeyi siyasi krizin eşiğine getiren yeni seçim yasası oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste görüşmelerin olduğu saatlerde Riyad es-Sulh Meydanı'nda toplanan bir grup, yeni seçim yasasını protesto etti.

Partiler ve siyasi gruplar arasında uzun süren görüşmelerin ardından hazırlanan yeni seçim yasası taslağı, geçen çarşamba günü Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak meclise sunulmuştu.

Seçim tarihinin 2018'in mayıs ayı olarak açıklanması nedeniyle Lübnan Hükümetinin 20 Haziran'da bitecek görev süresi de 11 ay uzatıldı.

YENİ YASA

Yeni seçim yasası, seçime katılan her partinin aldığı oy oranında milletvekili çıkarabileceği nispi temsil sistemini içeriyor. Buna göre Lübnan 15 seçim bölgesine ayrılacak. Ayrıca yurt dışında yaşayan Lübnanlılar da seçimlerde oy kullanabilecek.

Bazı siyasi partiler tarafından istenen şartlardan olan, askerlerin oy kullanması, meclisteki kadın milletvekilleri için kota uygulanması ve oy verme yaşının 21'den 18'e düşürülmesi ise yeni seçim yasasında yer almıyor. Lübnan Meclisinde 4 kadın milletvekili bulunuyor.

LÜBNAN'DAKİ SEÇİM YASASI TARTIŞMALARI

Lübnan'da 5 yılda bir gerçekleştirilmesi gereken genel seçimler en son 2009'da yapılmış, 2014'te sağlanan ittifakla yeni cumhurbaşkanının seçilmesinden sonra genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Meclis bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl boyunca, siyasi ihtilaflar nedeniyle bir türlü cumhurbaşkanını seçememiş ve bunun üzerine Meclis görev süresini iki kez uzatmak zorunda kalmıştı.

Lübnan Meclisinde 31 Ekim 2016'da düzenlenen 46. oturumun ikinci turunda 128 sandalyeli mecliste 83 vekilin oyunu alan Mişel Avn'ın Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanı olmasının ardından, ülkenin en önemli sorunu yeni seçim yasası oldu.

"1960 yasası" olarak bilinen seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi ve seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oyu alanın seçimi kazandığı "çoğunluk sistemi" yerine nispi temsilli seçim sisteminin getirilmesi tartışmaları, Lübnan'ı yeni bir siyasi krizin eşiğine getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, 12 Nisan'da, parlamentonun görev süresinin uzatılması ve yeni seçim yasası konularının tartışılacağı meclis oturumunu bir ay süreyle ertelemiş ve meclisin görev süresinin yeni seçim yasası kararlaştırılmadan uzatılmasına karşı olduğunu ifade etmişti.

LÜBNAN MESLİSİNDEKİ DAĞILIM

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince Lübnan Meclisindeki 128 milletvekili koltuğu, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Meclisteki son durumda Hristiyanlar; 34 Maruni, 14 Rum Ortodoks, 8 Rum Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 1 Ermeni Katolik ve 2 diğer Hristiyan azınlıklar şeklinde yer alıyor. Müslüman kontenjanında ise 28 Sünni, 28 Şii, 6 Dürzi, 2 Nusayri bulunuyor.

14 Mart Bloku, eski Başbakan Refik Hariri'nin 2005'te suikast sonucu öldürülmesinin ardından oğlu Saad Hariri önderliğinde kuruldu. Bu grubun içinde Suriye rejimi karşıtı partiler yer alıyor.

8 Mart Blokunda ise Suriye'deki rejim yanlısı Şii Hizbullah, Emel Hareketi, Hristiyan Maruni Özgür Yurtsever Hareketi, Suriye Sosyalist Milliyetçi ve Ermeni Taşnak partileri bulunuyor.



İlgili Konular Lübnan meclisi Lübnan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
BM'den Musul'daki siviller için uyarı
BM'den Musul'daki siviller için uyarı

BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Grande, "Bölgede 150 ila 200 bin sivilin mahsur kaldığını sanıyoruz. Temiz su ve yiyeceğin bulunmadığı bölgedekiler çaresiz durumda." dedi.
El Cezire'nin kapatılan Twitter hesabı yeniden açıldı
El Cezire'nin kapatılan Twitter hesabı yeniden açıldı

Katar merkezli El Cezire Arapça kanalının Twitter hesabı birkaç saat kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı
Fransa'da genel seçimin ikinci turu yarın
Fransa'da genel seçimin ikinci turu yarın

Fransa'da genel seçimin ikinci turu yarın yapılacak.. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar ikinci tura katılacak ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.
Trump Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

ABD Başkanı Trump, 10 yıl içinde askeri harcamalarını yüzde 70 artıracağını duyuran Kanada'yı takdir ettiğini açıkladı
Dünkü çatışmalarda 5 Ermeni askeri öldürüldü'
'Dünkü çatışmalarda 5 Ermeni askeri öldürüldü'

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında dün yaşanan çatışmalarda 5 Ermenistan askerinin öldürüldüğü açıklandı
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki çatışmalarda ölü sayısı artıyor
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde Husilerle girilen çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu olayla birlikte Suudi Arabistan'ın güneyindeki Yemen sınırı bölgesinde yaşanan çatışmalarda 10 Mayıs'tan bu yana ölen askerlerin sayısı 20'ye ulaştı.
ABD'de silah firmasının 'İslamofobik' rozetine büyük tepki
ABD'de silah firmasının 'İslamofobik' rozetine büyük tepki

İslamofobinin yükselişe geçtiği ABD'de bir silah firmasının üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" yazılı Müslüman karşıtı rozet tepkilere yol açtı
Lübnan Meclisi'nden yeni seçim yasasına onay
Lübnan Meclisi'nden yeni seçim yasasına onay

Lübnan Meclisi'nden, uzun süredir tartışılan ve önemli değişiklileri kapsayan yeni seçim yasasına onay geldi
Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü
Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'ın Horasan bölge basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi
Kongre üyeleri Suudilere silah satışından rahatsız'
'Kongre üyeleri Suudilere silah satışından rahatsız'

ABD'de bazı Kongre üyeleri, Senatoda onaylanmasına rağmen, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından rahatsızlık duyuyor
Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti
Trump, Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı
İşgal güçleri Kudüs'te 3 Filistinli genci öldürdü
İşgal güçleri Kudüs'te 3 Filistinli genci öldürdü

Kudüs'te Bera İbrahim Salih, Adil Hasan Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3 Filistinli genç, işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü
Libya'da 906 yasa dışı göçmen yakalandı
Libya'da 906 yasa dışı göçmen yakalandı

Libya Sahil Güvenlik birimlerinin Akdeniz'de 906 yasa dışı göçmeni yakaladığı bildirildi.
Pentagon'dan 'Bağdadi' açıklaması
Pentagon'dan 'Bağdadi' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, DEAŞ lideri El Bağdadi'yi hava saldırısında öldürmüş olabileceği açıklaması ile ilgili olarak "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." dedi
Katar ablukanın kaldırılması için bir dizi tedbir alacak
Katar, ablukanın kaldırılması için bir dizi tedbir alacak

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtti
Almanya nın eski Başbakanı Kohl öldü
Almanya’nın eski Başbakanı Kohl öldü

1982-1998 yıllarında Almanya başbakanlığı görevini yürüten Kohl, 87 yaşında öldü

Haberler

Ortadoğu için DEAŞ karşıtı propaganda dizisi
Ortadoğu için DEAŞ karşıtı propaganda dizisi

Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım
Fransa'dan Lübnan ordusuna askeri yardım

Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor
Lübnan'da Suriyeli mülteci gün geçtikçe krizi büyüyor

Lübnan'daki iftar sofrası 'Ramazan Köyü'
Lübnan'daki iftar sofrası 'Ramazan Köyü'

Yahudi mistisizmi Beyrut'a geldi
Yahudi mistisizmi Beyrut'a geldi

Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor
Hizbullah Lübnan'ın Suriye sınırından çekiliyor

İsrail, Lübnan sınırına duvar örecek
İsrail Lübnan sınırına duvar örecek

Lübnan'daki alimlerden Filistin çağrısı
Lübnan'daki alimlerden Filistin çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 