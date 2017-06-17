12:04, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'güvenlik mesajı'na ilişkin açıklama





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajına ilişkin, "ABD makamları bu açıklamayı güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajına ilişkin, "ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır." ifadesini kullandı. Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul/Şişli ve Mecidiyeköy çevresinde alınan bazı güvenlik önlemleri hakkında bir mesaj yayımlamıştır. ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır." ABD İSTANBUL KONSOLOSLUĞU'NDAN GÜVENLİK UYARISI ABD'nİn İstanbul Başkonsolosluğu'ndan dün yapılan uyarıda, Şişli ve Mecidiyeköy ilçelerinde artan terör tehdidi nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtilmişti. Açıklamada, özellikle Şişli'deki Ağaoğlu Sokak'taki önlemlere vurgu yapılarak, Amerikan vatandaşlarına 28 Mart'taki seyahat uyarısına göre hareket etmeleri tavsiye edilmişti.

İlgili Konular Türkiye ABD

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.