ABD'de silah firmasının 'İslamofobik' rozetine büyük tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından Müslümanları hedef alan nefret olaylarındaki artış devam ediyor.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), merkezi Florida'da bulunan tabancalarının promosyonu için üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" ifadesi yazılı rozet kullanan SCCY silah firmasına tepki gösterdiklerini açıkladı.
Sivil toplum kuruluşu CAIR açıklamasında, "Sivillere silah satan üretici firma, bu rozetle Amerikalı Müslümanları hedef alan şiddeti teşvik etmektedir." ifadesini kullandı.
Silah firmasına endişelerini dile getirdiklerini belirten CAIR, firmadan henüz bir cevap alınamadığını kaydetti.
BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Grande, "Bölgede 150 ila 200 bin sivilin mahsur kaldığını sanıyoruz. Temiz su ve yiyeceğin bulunmadığı bölgedekiler çaresiz durumda." dedi.
Katar merkezli El Cezire Arapça kanalının Twitter hesabı birkaç saat kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı
Fransa'da genel seçimin ikinci turu yarın yapılacak.. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar ikinci tura katılacak ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.
ABD Başkanı Trump, 10 yıl içinde askeri harcamalarını yüzde 70 artıracağını duyuran Kanada'yı takdir ettiğini açıkladı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında dün yaşanan çatışmalarda 5 Ermenistan askerinin öldürüldüğü açıklandı
Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde Husilerle girilen çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu olayla birlikte Suudi Arabistan'ın güneyindeki Yemen sınırı bölgesinde yaşanan çatışmalarda 10 Mayıs'tan bu yana ölen askerlerin sayısı 20'ye ulaştı.
İslamofobinin yükselişe geçtiği ABD'de bir silah firmasının üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" yazılı Müslüman karşıtı rozet tepkilere yol açtı
Lübnan Meclisi'nden, uzun süredir tartışılan ve önemli değişiklileri kapsayan yeni seçim yasasına onay geldi
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'ın Horasan bölge basın sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi
ABD'de bazı Kongre üyeleri, Senatoda onaylanmasına rağmen, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı 110 milyar dolarlık silah satışından rahatsızlık duyuyor
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı
Kudüs'te Bera İbrahim Salih, Adil Hasan Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3 Filistinli genç, işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü
Libya Sahil Güvenlik birimlerinin Akdeniz'de 906 yasa dışı göçmeni yakaladığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, DEAŞ lideri El Bağdadi'yi hava saldırısında öldürmüş olabileceği açıklaması ile ilgili olarak "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz." dedi
Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih Marri, ülkesine uygulanan diplomatik ablukanın kaldırılması için bir dizi seri tedbir alacaklarını belirtti
1982-1998 yıllarında Almanya başbakanlığı görevini yürüten Kohl, 87 yaşında öldü