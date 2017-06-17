12:12, 17 Haziran 2017 Cumartesi

ABD'de silah firmasının 'İslamofobik' rozetine büyük tepki





İslamofobinin yükselişe geçtiği ABD'de bir silah firmasının üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" yazılı Müslüman karşıtı rozet tepkilere yol açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmasının ardından Müslümanları hedef alan nefret olaylarındaki artış devam ediyor. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), merkezi Florida'da bulunan tabancalarının promosyonu için üzerinde "Gerçek Müslüman Engelleyiciler" ifadesi yazılı rozet kullanan SCCY silah firmasına tepki gösterdiklerini açıkladı. Sivil toplum kuruluşu CAIR açıklamasında, "Sivillere silah satan üretici firma, bu rozetle Amerikalı Müslümanları hedef alan şiddeti teşvik etmektedir." ifadesini kullandı. Silah firmasına endişelerini dile getirdiklerini belirten CAIR, firmadan henüz bir cevap alınamadığını kaydetti.

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