12:41, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki çatışmalarda ölü sayısı artıyor





Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde Husilerle girilen çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu olayla birlikte Suudi Arabistan'ın güneyindeki Yemen sınırı bölgesinde yaşanan çatışmalarda 10 Mayıs'tan bu yana ölen askerlerin sayısı 20'ye ulaştı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Cazan Vali Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz, Cazan bölgesinde savaşırken hayatını kaybeden Basim bin Yahya Maşi isimli askerin ailesine taziyelerini iletti. Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Bu olayla birlikte Suudi Arabistan'ın güneyindeki Yemen sınırı bölgesinde yaşanan çatışmalarda 10 Mayıs'tan bu yana ölen askerlerin sayısı 20'ye ulaştı. Husiler zaman zaman sınır hattındaki Suudi Arabistan mevzilerine saldırılar düzenliyor. Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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