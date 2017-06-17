12:49, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Ramazan Bayramı için 'trafikte seferberlik ilanı'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 valilik, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına gönderilen "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelgede, bayram süresince trafik kazalarının önlenmesi amacıyla seferberlik anlayışı ile vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerinin sağlanması için çalışılacağı vurgulandı.

Genelgeye göre, trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek, ihtiyaç duyulması halinde görevli diğer personelden destek alınacak. Bayram tatili süresince genel hizmet birimleri ile trafik personelinden karma denetim ekipleri oluşturulacak.

Sürücülerle yüz yüze temas etmek amacıyla, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmadan araçlar durdurularak saygı ve nezaket kuralları içinde hız yapmamaları, ön ve arka emniyet kemerlerini takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU GÜZERGAHLAR HAVADAN TAKİP EDİLECEK

Hizmet gerekleri dikkate alınarak, helikopterler ile drone ve İHA türü hava taşıtlarından, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda bayram süresince yararlanılacak ve polis-jandarma trafik birimleri karma ekipleriyle yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

Son 10 yılda bayram tatillerinde, kazaların yoğun meydana geldiği 20 güzergahtaki önlemler arttırılacak, bu güzergahlarda 10-20 kilometrede bir resmi ekip görevlendirilecek.

Trafiğin yoğun olduğu ve kazaların sıklıkla meydana geldiği 04.00-08.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde trafik denetimleri sıklaştırılacak. Hava koşulları takip edilerek riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde riske yönelik tedbirler geliştirilecek.