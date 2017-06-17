12:57, 17 Haziran 2017 Cumartesi

'Dünkü çatışmalarda 5 Ermeni askeri öldürüldü'





Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında dün yaşanan çatışmalarda 5 Ermenistan askerinin öldürüldüğü açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında dün yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusundan 5 askerin öldürüldüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünkü çatışmalarda 3 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 askerin de kaldırıldıkları hastanede öldüğü belirtildi. Ermenistan'ın sadece 3 askerin ölümünü resmen kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca birkaç Ermeni askeri de ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Ermenistan, her zaman olduğu gibi, kamuoyunun itirazlarından endişe ettiği için kayıplarını gizliyor." ifadelerine yer verildi. Dün cephe hattında çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu duyurulmuştu.

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