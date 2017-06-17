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Manisa'da hastaneye kaldırılan 58 asker taburcu oldu
Manisa'da hastaneye kaldırılan 58 asker taburcu oldu

Manisa Valiliği, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında, akşam yemeğinin ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırılan 69 erden 58’inin taburcu edildiğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 16 Haziran’da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurduğu belirtildi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesinde tedavi gören 69 askerden 58’inin taburcu edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"16 Haziran'da Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 69 Mehmetçiğimizin mide bulantısı ve kusma şikayeti ile devlet hastanelerimize sevki ve yatarak tedaviye alınmaları sonrasında bu sabah saat 08.30 itibarıyla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanemizdeki 47 Mehmetçiğimizin tümü salahen taburcu olmuşlardır. Manisa Devlet Hastanemizdeki 22 çocuğumuzdan 11’i salahen taburcu olmuşlardır. Diğer 11 çocuğumuz da kuvvetle muhtemel öğlen saatlerinde salahen taburcu edileceklerdir. Dün gece 22.30’dan bugün saat 10.30’a kadar Tugay Komutanlığı revirine ve hastanelerimize yeni bir vaka müracaatı olmamıştır. Mehmetçiklerimizin tümünün sağlık durumu iyidir. Daha kesin sonuca en az 24 saat sonra ulaşılabilecek olmakla birlikte erlerimizden alınan kan, idrar, gaita örneklerinin laboratuvar tetkiklerinde toksikolojik bulguya rastlanmamıştır. Yine de su ve gıda numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Durum hassasiyetle takip edilmektedir."



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