13:36, 17 Haziran 2017 Cumartesi

81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince, 2 Haziran, 10 Haziran ve 16 Haziran'da tombala ve kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathane ve derneklere yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlara 8 bin 389 ekip ve 31 bin 582 emniyet mensubu katıldı. Uygulamalarda 21 bin 182 umuma açık iş yeri, kooperatif ve dernek kontrol edildi.

Kontrollerde 328 kişi gözaltına alındı, aranan 337 kişi yakalandı, 7 bin 826 kişi hakkında idari işlem yapılarak, 1 milyon 670 bin 224 lira ceza kesildi.

Kontrol edilen umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneklerden 853'üne idari işlem yapılarak, 436 bin 276 lira ceza kesildi, 263 iş yeri ise kapatıldı.

Ayrıca operasyonlarda 189 tombala makinesi, bir rulet makinesi, 43 bin 530 lira nakit, 3'ü kuru sıkı olmak üzere 22 tabanca, 4 av tüfeği, 224 mermi, 3 kesici ve delici alet, çok sayıda oyun kağıdı, pul ve fişler ele geçirildi.