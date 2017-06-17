Diyanet vakfından Suriyelilere yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ülkelerindeki iç savaş dolayısıyla yaşadıkları yerleri terk ederek ülke içinde daha güvenli buldukları yerlere yerleşen Suriyelilere, yemekten kıyafete kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayarak umut oluyor.
Suriye'nin İdlib ve Azez kentlerinde ekmek fırını, sosyal market ve mutfaklar açan vakıf, Suriyelilerin gıda ve giyim ihtiyacını karşılamak için bölgede var gücüyle çalışmalarını yürütüyor.
TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun yaptığı açıklamada, Suriye'de özellikle Halep'te yaşanan tahliyeler ve buradan çıkan Suriyelilerin İdlib kentine gelmesinin ardından çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Tutkun, Suriye'nin farklı bölgelerdeki lojistik merkezlerinde gıda depoları, mutfak ve ekmek fırınları oluşturduklarını anlattı.
Suriye'de zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Suriyelilerin ihtiyaçlarını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Tutkun, şöyle devam etti:
"Türkiye Diyanet Vakfı olarak özellikle Halep'te yaşanan sıkıntılardan sonra İdlib bölgesinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Beraber çalıştığımız partner kuruluşlarla bölgeye bugüne kadar 950 tır yardım malzemesi ulaştırdık. Bunlarda depolarımızda tasnif ediliyor. Kıyafetler kurduğumuz 7 giyim mağazasında ihtiyaç sahiplerinin kendi istedikleri gibi gelip alışveriş yapabilecekleri bir ortamda onlara sunuluyor.
Tutkun, günlük 150 bin ekmek çıkardıklarını belirterek, "Bunlar düzenli bir şekilde farklı kamplara götürülerek dağıtılıyor. Bunun yanında da sıcak yemek çalışmamız var. Cerablus'taki mutfağımızda 15 bin ve İdlib'teki mutfağımız da da 10 bin kişilik yemek hazırlanarak kamplarda kalan ailelere ulaştırılıyor. Bizler ihtiyaç olabilecek her alanda elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Ramazana özel 15 bin gıda kolisi hazırladıklarını, bunları kamplara ve mültecilerin yoğun olarak yaşadığı noktalara ulaştırdıklarını vurgulayan Tutkun, Suriye'de belli noktalarda her akşam iftar programları düzenlediklerini de sözlerine ekledi.
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