13:58, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Diyarbakır'da yola tuzaklanan 50 kilogramlık patlayıcı imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'a bağlı 6 ilçede PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kilogramlık tüp içerisine yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker ile güçlendirilerek hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek, emniyetli bir bölgede imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 ilçe 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilenleri etkisiz hale getirmek, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıları yakalamak amacıyla 28 Mayıs'ta saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 2, terör örgütü işbirlikçisi olarak faaliyet yürütmekten arama kaydı bulunan 1 şüpheli olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Alınan arama kararına istinaden 13 köy ve 2 mezradaki 88 ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 1 mağara, 3 sığınak ve çevresinde yapılan aramada, 6 jelikan bidon, 2 muhtelif marka tabanca şarjörü, 6 çift mekap ayakkabı, 50 kilogram un, 5 kilogram makarna, 3 kilogram reçel, 4 serum, muhtelif yiyecek maddeleri ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi. Sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edildi.

Silvan ilçesine bağlı Dolaplıdere köyü Erkenciler mezrası yol ayrımı mevkisinde karayolu kenarına 12 kilogramlık tüp içerisine yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker ile güçlendirilerek hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği operasyon birliklerince tespit edilerek emniyetli bir bölgede imha edildi.

Narkoterörle mücadele kapsamında da 121 kilo 750 gram kubar, 239 kilo 900 gram toz olmak üzere 361 kilo 650 gram esrar ve 196 bin 870 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.