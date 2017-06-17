Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ mülkiye yapılanması iddianamesinin kabul edilmesiyle birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.
TUSKON yönetici ve üyelerine yönelik 86 sanık hakkında hazırlanan iddianamede “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen işadamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınmıştı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Dün akşam aynı saatlerde FETÖ’nün mülkiye yapılanması iddianamesini kabul eden İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski valisi Abdulkadir Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.
Gözaltı işlemleri yapılan Kavurmacı ve Çapkın bugün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Avukatlarıyla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi önünde Nöbetçi Hakimi bekleyen Kavurmacı ve Çapkın için adliye koridorunda polis ve özel güvenlik görevlilerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Mahkeme iki ismin de tutuklanmasına karar verdi.
İstanbul'da akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Saat 14.30'da başlayan sınava 101 bin 332 aday başvuru yaptı. Sınav tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek.
FETÖ soruşturmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı
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FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı İstanbul'da gözaltına alındı
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