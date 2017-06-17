Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:32, 17 Haziran 2017 Cumartesi
Güncel
14:03, 17 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

FETÖ soruşturmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TUSKON soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve gözaltına alınan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile FETÖ mülkiye yapılanması iddianamesinin kabul edilmesiyle birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.

TUSKON yönetici ve üyelerine yönelik 86 sanık hakkında hazırlanan iddianamede “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen işadamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınmıştı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Dün akşam aynı saatlerde FETÖ’nün mülkiye yapılanması iddianamesini kabul eden İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi ise İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli eski valisi Abdulkadir Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Gözaltı işlemleri yapılan Kavurmacı ve Çapkın bugün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 

Avukatlarıyla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi önünde Nöbetçi Hakimi bekleyen Kavurmacı ve Çapkın için adliye koridorunda polis ve özel güvenlik görevlilerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Mahkeme iki ismin de tutuklanmasına karar verdi.

 



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Ömer Faruk Kavurmacı hüseyin çapkın
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

İstanbul'da akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
LYS-5 yabancı dil sınavı başladı
LYS-5 yabancı dil sınavı başladı

Saat 14.30'da başlayan sınava 101 bin 332 aday başvuru yaptı. Sınav tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek.
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

FETÖ soruşturmasında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı ile İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı
Diyarbakır'da yola tuzaklanan 50 kilogramlık patlayıcı imha edildi
Diyarbakır'da yola tuzaklanan 50 kilogramlık patlayıcı imha edildi

Silvan'nın Dolaplıdere köyü Erkenciler mezrası yol ayrımı mevkisinde karayolu kenarına yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker ile güçlendirilerek hazırlanmış el yapımı patlayıcı imha edildi
Diyanet vakfından Suriyelilere yardım eli
Diyanet vakfından Suriyelilere yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfı, ülkelerindeki iç savaş dolayısıyla yaşadıkları yerleri terk ederek ülke içinde daha güvenli buldukları yerlere yerleşen Suriyelilere, yemekten kıyafete kadar bütün ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yapıyor
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonları
81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonları

Türkiye genelinde 31 bin 582 polisin katılımıyla "Huzur Ramazan" operasyonları düzenlendi
Manisa'da hastaneye kaldırılan 58 asker taburcu oldu
Manisa'da hastaneye kaldırılan 58 asker taburcu oldu

Manisa Valiliği, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında, akşam yemeğinin ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırılan 69 erden 58’inin taburcu edildiğini bildirdi
LYS-2 fen bilimleri sınavı sona erdi
LYS-2 fen bilimleri sınavı sona erdi

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilen LYS-2'de adaylar başarılı olabilmek için ter döktü
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'güvenlik mesajı'na ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'güvenlik mesajı'na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yayımladığı güvenlik mesajına ilişkin, "ABD makamları bu açıklamayı güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır" dedi
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor

Darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki davalar, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi
Ege Denizi'nde orta şiddette deprem
Ege Denizi'nde orta şiddette deprem

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu
Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı
Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ömer Faruk Kavurmacı İstanbul'da gözaltına alındı
Hece edebiyat dergisi Afrika özel sayısı hazırladı
Hece edebiyat dergisi Afrika özel sayısı hazırladı

Hece edebiyat dergisinin Afrika özel sayısı yayımlandı. Özel sayıda, edebiyattan sinemaya, kültürden siyasete, ekonomiden dine kadar Afrika tüm yönleriyle ele alınıyor.
Erdoğan Macron ve Al Sani ile 'Katar'ı görüştü
Erdoğan, Macron ve Al Sani ile 'Katar'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, telekonferans aracılığıyla Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerilimi ele aldı
2017 KPSS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN
2017 KPSS sonuçları açıklandı | TIKLA ÖĞREN

2017 KPSS lisans, KPSS lisans (alan bilgisi) sınav sonuçları açıklandı

Haberler

Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor
Akıncı Üssü davasının kapsamı genişliyor

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu

Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı
Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama
Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama

Genelkurmay çatı davası 30 Ekim'e ertelendi
Genelkurmay çatı davası 30 Ekim'e ertelendi

Kaynak Holding yöneticileri hakkında yakalama kararı
Kaynak Holding yöneticileri hakkında yakalama kararı

Eski KYK ve PTT çalışanı 31 kişiye FETÖ gözaltısı
Eski KYK ve PTT çalışanı 31 kişiye FETÖ gözaltısı

Koza-İpek Holding iddianamesinde Akın İpek için 77 yıl hapis istemi
Koza-İpek Holding iddianamesinde Akın İpek için 77 yıl hapis istemi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 