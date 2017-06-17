LYS-5 yabancı dil sınavı başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yabancı dil sınavı (LYS-5) başladı.
Saat 14.30'da başlayan sınava 101 bin 332 aday başvuru yaptı. Sınav tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek.
Sınavda adaylara 80 soru sorulacak. Yabancı dil sınavı, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yapılacak. Yabancı dil testinde her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak.
Sınavda adaylara LYS başvurusunda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Yabancı dil testinde 3 kısa cevaplı soru sorulacak. Adaylar, soruların cevabını cevap kağıdının ilgili alanına (cevap kağıdının ön ve arka yüzünde) yazacak ve kodlayacak.
Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak kodlanmayan, yanlış ve eksik kodlanan cevaplar dikkate alınmayacak.
Adaylar, LYS-5'te sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamayacak.
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Saat 14.30'da başlayan sınava 101 bin 332 aday başvuru yaptı. Sınav tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek.
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