Güncelleme: 16:40, 17 Haziran 2017 Cumartesi

LYS-5 yabancı dil sınavı sona erdi





Üniversite adaylarının katıldığı yabancı dil alanında yapılan LYS-5 tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) kapsamında yabancı dil alanında yapılan LYS-5 sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezi ile KKTC'de Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınavda, 101 bin 332 aday başarılı olabilmek için ter döktü. Sınav tek oturumda uygulandı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yapılan sınavda adaylara 80 soru soruldu. Üniversite adayları, yarın saat 10.00'da edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3'e girecek.

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