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19:10, 17 Haziran 2017 Cumartesi
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Güncelleme: 16:40, 17 Haziran 2017 Cumartesi

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LYS-5 yabancı dil sınavı sona erdi
LYS-5 yabancı dil sınavı sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı yabancı dil alanında yapılan LYS-5 tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) kapsamında yabancı dil alanında yapılan LYS-5 sona erdi.

Türkiye'de 81 il merkezi ile KKTC'de Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınavda, 101 bin 332 aday başarılı olabilmek için ter döktü.

Sınav tek oturumda uygulandı ve adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yapılan sınavda adaylara 80 soru soruldu.

Üniversite adayları, yarın saat 10.00'da edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3'e girecek.



İlgili Konular LYS LYS 2017 LYS-5
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